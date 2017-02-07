Трамп просит союзников по НАТО не экономить на взносах в альянс

США «решительно поддерживают» НАТО, но призывают остальных членов альянса в полной мере выполнять обязательства по его финансированию. Об этом, как сообщает NBC, заявил в понедельник, 6 февраля, президент Дональд Трамп, выступая в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США во Флориде.

«Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, ​​чтобы все члены НАТО вносили полные и надлежащие финансовые взносы в альянс, что многие из них не делают», — заявил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что многие члены НАТО далеки от того, чтобы выполнять обязательства и тратить на оборону не менее двух процентов ВВП, передает ТАСС. «Они [данные государства] были по отношению к нам чрезвычайно несправедливы», — добавил он.

Ранее 6 февраля по итогам телефонного разговора Трампа с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом стало известно, что президент США примет участие во встрече лидеров стран Североатлантического альянса, которая пройдет в Европе во второй половине мая.