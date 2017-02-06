США и Россия проведут встречу по кибербезопасности

Представители США и России проведут встречу по кибербезопасности в Женеве на следующей неделе, сообщила заместитель координатора по вопросам кибербезопасности в госдепе Мишель Маркофф.

"Я вижу моего коллегу, посла (Андрея) Крутских, довольно регулярно… Мы виделись в ноябре в Женеве", — сказала Маркофф 6 февраля РИА Новости.

"Я собираюсь увидеть его в Женеве на следующей неделе", — добавила она.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва предлагает Вашингтону провести экспертные консультации по вопросам кибербезопасности.

Крутских — спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ.