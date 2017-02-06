Адвокаты объявили о завершении следствия по делу о хищениях в Минкульте

Следствие по так называемому «делу реставраторов» (или же делу Минкульта – Прим.ред.) завершено, рассказал 6 февраля адвокат одного из обвиняемых Евгений Зобов. В настоящий момент, по его словам, фигуранты дела, в том числе бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов начали знакомиться с материалами.

«Предварительное следствие по делу завершено, мы начали знакомиться с материалами уголовного дела», — приводит слова Зобова агентство РИА Новости.

Как уточнил защитник, эта процедура займет не менее месяца. «Все-таки дело насчитывает 60 томов и по нему проходят восемь обвиняемых», — напомнил адвокат.

Ранее, в конце января, Мосгорсуд признал законным продление срока ареста бывшему замглавы Минкультуры до 15 марта. При этом в ходе заседания Пирумов, обвиняемый в хищении бюджетных средств, признал свою вину по всем предъявленным эпизодам.

Помимо него фигурантами дела также являются директор управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного предприятия «Центр реставрации», подведомственного Министерству культуры, Олег Иванов и глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев.

Кроме того, под залог в 10 млн руб. был освобожден управляющий компании Александр Коченов. Бизнесмен Никита Колесников, в свою очередь, находится под домашним арестом. Также в рамках «дела реставраторов» под стражей содержатся руководитель проектов «БалтСтроя» Владимир Сванбек и глава ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев.

Все они либо частично, либо полностью признали свою вину.

По версии следователей, Пирумов, заключая контракты на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, среди которых Псковский драмтеатр, Новодевичий монастырь, монастырь Иоанна Предтечи в Москве, музей космонавтики в Калуге и Изборская крепость, нанес ущерб государству не менее чем на 100 млн руб. От своей должности бывший замминистра культуры был освобожден 8 декабря.