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06.02.2017 23:15

S&P прогнозирует России «мусорный» уровень кредитного рейтинга на ближайший год

Международное рейтинговое агентство S&P Global ожидает сохранения кредитного рейтинга России на уровне «BB+» («мусорном» уровне) в ближайшие 1–2 года, сообщает Reuters.

«Мы полагаем, что рейтинг как минимум в течение года или двух будет оставаться на неинвестиционном уровне», — сказал агентству глава подразделения суверенных рейтингов агентства Моритц Кремер.

Кремер отметил, что «Россия столкнулась с надолго укоренившейся проблемой, которая заключается в отсутствии динамизма и диверсификации экономики». Кроме того, по его словам, сокращение население уменьшает потенциал роста экономики страны.

Он также отметил неопределенность в ситуации с антироссийскими санкциями после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Кроме того, по словам Кремера, американские санкции не оказывают существенное влияние на суверенный рейтинг России.

«Это (снятие санкций США. — Reuters) не столь важно (для России. — Reuters) с экономической точки зрения, как было бы в случае изменения санкционного режима ЕС, поскольку торговля России с ЕС гораздо шире», — сказал он.

 

Источник: RNS


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