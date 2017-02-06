S&P прогнозирует России «мусорный» уровень кредитного рейтинга на ближайший год

Международное рейтинговое агентство S&P Global ожидает сохранения кредитного рейтинга России на уровне «BB+» («мусорном» уровне) в ближайшие 1–2 года, сообщает Reuters.

«Мы полагаем, что рейтинг как минимум в течение года или двух будет оставаться на неинвестиционном уровне», — сказал агентству глава подразделения суверенных рейтингов агентства Моритц Кремер.

Кремер отметил, что «Россия столкнулась с надолго укоренившейся проблемой, которая заключается в отсутствии динамизма и диверсификации экономики». Кроме того, по его словам, сокращение население уменьшает потенциал роста экономики страны.

Он также отметил неопределенность в ситуации с антироссийскими санкциями после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Кроме того, по словам Кремера, американские санкции не оказывают существенное влияние на суверенный рейтинг России.