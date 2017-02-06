В Минфине прогнозируют рекордную скорость увеличения госдолга

Государственный долг России в ближайшие три года будет увеличиваться с рекордной за всю новейшую историю страны скоростью, в 2018-м году достигнет предельного уровня, определенного госпрограммой управления бюджетом, а в 2019-м году – превысит этот порог, следует из "Основных направлений государственной долговой политики РФ на 2017-19 гг", опубликованных Минфином в понедельник, 6 февраля.

Согласно документу, как минимум до 2019 года правительство намерено занимать на внутреннем рынке по 1,05 трлн рублей ежегодно – втрое больше, чем в предыдущий трехлетний период.

По мере обнуления Резервного фонда (запланировано на 2017 год) и исчерпания ресурсов ФНБ долг станет основным источником закрытия дыры в федеральном бюджете, которому грозит "существенное недополучение доходов" из-за "неблагоприятных внешних условий" и стагнации экономики.

Чистый объем займов (минус погашения) с 0,6% ВВП в 2016 году вырастет до 1,1% ВВП в 2019-м – "максимального значения за всю историю современной России", отмечает Минфин.