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06.02.2017 22:14

В Минфине прогнозируют рекордную скорость увеличения госдолга

Государственный долг России в ближайшие три года будет увеличиваться с рекордной за всю новейшую историю страны скоростью, в 2018-м году достигнет предельного уровня, определенного госпрограммой управления бюджетом, а в 2019-м году – превысит этот порог, следует из "Основных направлений государственной долговой политики РФ на 2017-19 гг", опубликованных Минфином в понедельник, 6 февраля.

Согласно документу, как минимум до 2019 года правительство намерено занимать на внутреннем рынке по 1,05 трлн рублей ежегодно – втрое больше, чем в предыдущий трехлетний период.

По мере обнуления Резервного фонда (запланировано на 2017 год) и исчерпания ресурсов ФНБ долг станет основным источником закрытия дыры в федеральном бюджете, которому грозит "существенное недополучение доходов" из-за "неблагоприятных внешних условий" и стагнации экономики.

Чистый объем займов (минус погашения) с 0,6% ВВП в 2016 году вырастет до 1,1% ВВП в 2019-м – "максимального значения за всю историю современной России", отмечает Минфин.

К концу трехлетнего бюджетного цикла госдолг превысит "потолок", закрепленный госпрограммой "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков". Она требует, чтобы предельный объем задолженности правительства не превышал 100% доходов бюджета.

В 2016-м году госдолг составил 82,5% поступлений в казну, в 2018-м достигнет 99,8%, а в 2019 – 104,2%, прогнозирует Минфин.

 

Источник: Finanz.ru


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