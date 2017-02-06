Кара-Мурзе-младшему поставили диагноз

Врачи поставили журналисту, экс-зампреду ПАРНАС Владимиру Кара-Мурзе-младшему диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом». Об этом 6 февраля сообщила его супруга Евгения Кара-Мурза, передает ТАСС.

«Врачи поставили диагноз — «острая интоксикация неустановленным веществом». Это официальный диагноз», — сказала супруга журналиста.

Она добавила, что состояние мужа стабилизировалось, но врачи готовы к осложнениям.

Ранее сообщалось, что в состоянии Кара-Мурзы-младшего наметилась положительная динамика. Он был госпитализирован в Москве 2 февраля в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.