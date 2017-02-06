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Недвижимость
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06.02.2017 21:43

Бесплатную приватизацию жилья в России хотят продлить до 2019 года

Профильный комитет Госдумы по ЖКХ в понедельник, 6 февраля, предварительно одобрил поправку о продлении программы бесплатной приватизации жилья для россиян до 1 января 2019 года. Для детей-сирот это право будет бессрочным, предполагает поправка, внесенная депутатами-единороссами Александром Сидякиным, Павлом Качкаевым и председателем комитета Думы по ЖКХ Галиной Хованской («Справедливая Россия»).

Сообщения о намерении властей прекратить бесплатную приватизацию с 1 марта 2017 года спровоцировали ажиотаж в Москве и других регионах, хотя депутатов заверяли, что особенного спроса на приватизацию уже нет, сообщила на заседании комитета Хованская. По словам Сидякина, представители фракции единороссов в понедельник встречались с председателем партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым для консультаций по поводу сроков приватизации.

Приватизация точно будет продлена, сказал РБК Сидякин по окончании консультаций. Более точно сроки продления будут определены во вторник, 7 февраля, уточнил депутат. Сидякин не исключил, что возможно бессрочное продление действия программы. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова на вопрос РБК, обсуждал ли премьер с единороссами бессрочное продление приватизации, посоветовала обратиться в «Единую Россию».

Источник: РБК


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