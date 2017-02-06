АИЖК продаст 79 га под Пушкином для жилищной застройки

Бывшие земли аграрного университета в Петербурге выставило на торги Агентство жилищного ипотечного кредитования. Участок площадью 79 га на пересечении Пулковского с Красносельским шоссе оценен в 515 млн рублей.

Как сообщает АИЖК, торги состоятся 20 марта.

В 2011-м земля уже выставлялась на торги. Тогда право застройки приобрела компания «Далта-восток-1». Она планировала построить 310 коттеджей площадью 56 тысяч кв. м. Однако проект так и не был реализован. К компании подан иск о банкротстве.