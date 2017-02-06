В банке «Пересвет» сократилась доля РПЦ

Доля финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви в банке «Пересвет» снизилась с 36,54 до 27,5%, следует из сообщения кредитной организации на сервере раскрытия корпоративной информации. Доля второго крупнейшего акционера банка — «Экспоцентра» (структура, аффилированная с ТПП. – прим.ред.) — выросла с 24,4 до 42,3%.

Также сократились голосующие доли ООО «Согласие» (с 12,38 до 9,41%) и ООО «Содействие» (с 13,17 до 9,9%).

Изменение структуры капитала связано с «размещением путем конвертации дополнительного выпуска акций эмитента в соответствии с решением о дополнительном выпуске акций, зарегистрированном 18 января 2017 года».

Ранее совет директоров и акционеры банка «Пересвет» одобрили выпуск субординированных облигаций на 125,02 млрд рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке, срок обращения составит 15 лет. Также акционеры одобрили допэмиссию акций банка на сумму 105 млн рублей.

21 октября в связи с неудовлетворением требований кредиторов в положенные сроки в «Пересвете» была введена временная администрация и наложен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. В декабре глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, Игорь Сечин (в качестве председателя совета директоров «Интер РАО») и глава «Русгидро» Николай Шульгинов направили на имя премьер-министра Дмитрия Медведева письмо с предложением о санации «Пересвета» на базе Всероссийского банка развития регионов и с конвертацией части средств кредиторов.

Сергей Катырин сообщил RNS, что предложенный план санации подразумевает сокращение долей основных акционеров банка – Русской православной церкви и «Экспоцентра».

17 января представители Всероссийского банка развития регионов вошли в состав временной администрации банка.