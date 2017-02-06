Суд отклонил иски дочери Курехина к фонду имени композитора и его вдове

Октябрьский районный суд Петербурга не стал запрещать Санкт-Петербургскому общественному благотворительному фонду Сергея Курёхина и его руководителю использовать произведения известного композитора, отклонив тем самым иск его дочери от первого брака Юлии Курёхиной, сообщили в понедельник РАПСИ в суде.

В своих исках к фонду и вдове Анастасии, являющейся руководителем фонда, дочь Курёхина утверждала, что ответчики не согласовывают с ней проведение концертов. В связи с этим она, унаследовавшая право получать 20 процентов от суммы, получаемой за использование произведений отца, просила суд запретить ответчикам без ее согласия использовать творчество Курёхина вне зависимости от того, извлекается прибыль или нет.

"Представители фонда и Анастасия Курехина убедили суд, что это невозможно с технической точки зрения, поэтому суд отказал Курехиной в обоих исках", – сообщила РАПСИ помощник судьи.