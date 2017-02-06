Суд отклонил иски дочери Курехина к фонду имени композитора и его вдове
Октябрьский районный суд Петербурга не стал запрещать Санкт-Петербургскому общественному благотворительному фонду Сергея Курёхина и его руководителю использовать произведения известного композитора, отклонив тем самым иск его дочери от первого брака Юлии Курёхиной, сообщили в понедельник РАПСИ в суде.
В своих исках к фонду и вдове Анастасии, являющейся руководителем фонда, дочь Курёхина утверждала, что ответчики не согласовывают с ней проведение концертов. В связи с этим она, унаследовавшая право получать 20 процентов от суммы, получаемой за использование произведений отца, просила суд запретить ответчикам без ее согласия использовать творчество Курёхина вне зависимости от того, извлекается прибыль или нет.
"Представители фонда и Анастасия Курехина убедили суд, что это невозможно с технической точки зрения, поэтому суд отказал Курехиной в обоих исках", – сообщила РАПСИ помощник судьи.
Источник: РАПСИ
Справка:
Сергей Курёхин — композитор, музыкант-авангардист, сценарист. Родился в 1954 году в Мурманске. В семнадцать лет переехал в Ленинград. Активный участник творческого андеграунда. Первым музколлективом был "Большой железный колокол", а первую пластинку издал в 1981 году.
Участвовал в записи альбомов "Аквариума", записывал соло для "Алисы" и "Кино". В 30-летнем возрасте создал группу "Поп-механика", которая устраивала театрализованные концертные номера. Дискография Курехина составляет около пятидесяти пластинок. Композитор умер в 1996 году. В 1997 году был создан благотворительный фонд его имени, президентом которого стала вторая жена музыканта, Анастасия. Фонд проводит концерты с исполнением произведений Курёхина по всей стране.