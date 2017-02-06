Смольный не хочет отдавать ЗакСу право утверждать Правила застройки Петербурга

Правительство Петербурга просит оставить за собой возможность утверждать Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Оно не согласно с требованиями депутатов ЗакСа вернуть им эти полномочия.

Как 6 февраля стало известно «Фонтанке», отзыв такого содержания вице-губернатор Александр Говорунов направил в Конституционный суд (КС). Завтра, 7 февраля, документ огласят на заседании КС.

Вице-губернатор утверждает, что депутаты не лишены возможности влиять на ПЗЗ. Пять народных избранников входят в комиссию по землепользованию и застройке Петербурга. Они могут выражать своё мнение по проекту правил, «участвовать в голосовании, проявляя объективность и беспристрастность».

Чиновник также подчёркивает, что за парламентариями сохранилось право утверждать Генеральный план Петербурга. Это «обеспечивает баланс участия разных ветвей власти в градостроительной политике города и систему сдержек и противовесов, которая исключает возможность концентрации власти у одной из них».

Напомним, Правила землепользования и застройки – второй по значимости после Генплана градостроительный документ. Он определяет, для каких целей могут использоваться те или иные участки. До 2014 года ПЗЗ в городах федерального значения утверждали законодательные органы, но потом Государственная дума внесла поправки в Градостроительный кодекс, кардинально изменившие ситуацию. Теперь в Петербурге и Москве эти полномочия отданы городским правительствам. Именно эти поправки оспаривает ЗакС в Конституционном суде. Парламентарии считают, что закон нарушает принцип разделения властей и препятствует контролю над чиновниками. Любопытно, что коллеги из Мосгордумы с ЗакСом не согласны. Судя по их отзыву, имеющемуся в распоряжении "Фонтанки", они признают ситуацию конституционной.