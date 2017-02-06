Новый стадион заняли перекупщики

Смольный пожаловался в полицию на спекулянтов билетами, появившихся на первом же тесте арены на Крестовском. Ценник на бесплатные проходки взвинтили до 8 тысяч рублей.

Не успев пройти проверку на готовность к приему болельщиков, «Санкт-Петербург арена» столкнулась с традиционной проблемой спорта и шоу-бизнеса. Горожане с нетерпением ждали, когда можно будет увидеть главный городской долгострой изнутри, но остались ни с чем. Десять тысяч билетов на арену разобрали за 20 минут. Теперь претензии предъявляют и к Смольному, и к перекупщикам.

К организации первого мероприятия на стадионе Крестовского Смольный начал готовиться с января. Для начала на трибуны решили пригласить 10 тысяч зрителей. В субботу, 11 февраля, они бесплатно увидят шоу экстремалов — дрифтеров, байкеров, роллеров. А Смольный проанализирует — как быстро рассаживается по местам такое количество зрителей, понятна ли навигация, как работает система контроля.

Привлечение зрителей поручили предприятию «Городской центр размещения рекламы». Он традиционно проводит бюджетные гулянья и праздники. И «Центр» подошел к задаче с энтузиазмом. Сразу же создал сайт, логотип, зарегистрировал в соцсетях группы, а 19 января – открыл регистрацию на событие.

Прежде чем в Смольном поняли – был совершен фальстарт, билеты оформили 1,5 тысячи человек. Неофициально тогда поясняли: в январе центр еще не получил юридических прав на организацию шоу. В ГЦРР дали другую версию: «У нас проходил тест. Но, к сожалению, система дала сбой. Из-за этого все вышло в общий доступ».

Билеты признали недействительными. Но часть горожан, скорее всего, узнает об этом, оказавшись перед турникетами. ГЦРР утверждает, что разослал всем обладателям билетов уведомления об отмене, но не все эти сообщения заметили. Однако опрошенные "Фонтанкой" хором заявили: никаких писем об отмене билетов не приходило.

«Настоящая» регистрация 3 февраля тоже не задалась. Сайт «Санкт-Петербург арены» рухнул в первые же минуты после ее открытия. А как только поднялся – 10 тысяч билетов чудом ушли за 20 минут.

В соцсетях тут же проявились перекупщики — бесплатные билеты уже продавали по цене от 300 до 8 тысяч рублей. Пользователи разразились праведным гневом. Билеты не достались даже тем, кто караулил их с января.

«Отвратительная организация получения билетов. Перекупы набрали по 40 штук, а большое количество людей просто не смогли их получить. Кто додумался открыть регистрацию в рабочее время?» – недоволен один из пользователей.

«Сидел на этой странице заранее, как только билеты появились, сразу же пытался заказать, – недоумевает еще один горожанин. – Вот только тут же, при заказе, сначала ошибка 403, потом ошибка «некорректный билет», и все, через 5 минут уже билетов нет...»

Как выяснилось, пока горожане ждали восстановления сайта, билеты можно было бронировать на платформе Timepad. Через час после окончания регистрации новая головная боль ждала уже счастливчиков, взявших билеты. Организаторы заявили, что на один адрес нельзя было оформлять больше 4 проходок. Все лишние будут аннулированы.

«Будут высвобождены билеты (по IP и другим показателям) и, в связи с мошенниками и перекупами (по всей найденной информации о продажах), – аннулированы в интересах тех, кто действительно хочет попасть на мероприятие, а не нажиться на нем», – сообщили организаторы. И пригрозили: «Лица, которые будут замечены за продажей бесплатных билетов, будут нести ответственность согласно статье 159 УК РФ».

Речь идет о статье «Мошенничество». Наказание — штраф до 120 тысяч рублей, самое строгое – лишение свободы до 2 лет.

Информацию о перепродаже билетов организаторы направили в службу охраны и полицию. «Были сделаны скриншоты объявлений на Avito, в соцсетях, где указывали телефоны, адрес почты. Все материалы отданы в правоохранительные органы», – рассказали в ГЦРР.

Впрочем, пока что к широкомасштабной отмене регистраций не приступили. 6 февраля были аннулированы и выставлены повторно около 50 билетов. Они были высланы пользователям дважды из-за технических ошибок, пояснили в центре.

Доказать мошенничество при перепродаже билетов будет очень непросто, говорит Владислав Лапинский, председатель президиума коллегии адвокатов «Лапинский и партнеры». Для этого полиции придется найти злой умысел — что продавец изначально не собирался идти на шоу. «Если человек приобрел билеты специально с целью перепродажи, он нанес ущерб другим покупателям, не дал получить билеты бесплатно», – объясняет он.

«Фонтанка» позвонила по одному из объявлений о продаже билетов. На том конце провода объяснили, что вышла ошибка. Ни о каких билетах на стадион ему неизвестно, уверил нас собеседник.

Не попавшим на первое мероприятие предложили сходить на второе тестирование (22 февраля на Крестовском пройдет фестиваль «Радио Зенит») – только уже за деньги. За 6 часов с открытия продаж стоимость билетов выросла со 100 до 900 рублей.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»