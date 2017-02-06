Профсоюз сотрудников Исаакия: Все, что в храме увидят без экскурсий - это «богато и много золота»

Без нормального экскурсионного обслуживания в Исаакиевском соборе горожане и гости города потеряют возможность узнать об истории храма и его роли в городской летописи. Так считают в трудовом коллективе СПб ГБУК «ГМК «Исаакиевский собор». По мнению сотрудников музея, все, что без экскурсий увидят гости храма – это «богато и много золота» или «благолепно и умилительно».

Заявление профсоюзной организации музея появилось на сайте Союза музеев России 6 февраля. Коллектив Музея-памятника "Исаакиевский собор" сомневается, что после ухода светского хозяина у памятника останется интеллектуальная доступность.

«Не про стены и росписи рассказывает этот музей, а про то, что французский католик Монферран, участвовавший в Наполеоновских войнах, после падения Императора, нашел новый дом в России и здесь смог реализовать свой талант. Про то, что испанец Бетанкур переехал в Россию и здесь стоял у истоков профессиональной подготовки инженеров. Про то, что потомок французских гугенотов Брюллов и итальянец Бруни именно здесь создали шедевры академической живописи. А выходец из крепостных крестьян Максим Салин за свое мастерство резчика не только получил вольную, но и был зачислен на обучение в Академию художеств», – пишут авторы.

Работники ГМК (городского музейного комплекса) не уверены, что некая «музейная функция» сможет стать достойной альтернативой полноценному музею: «Все разговоры об этом демонстрируют только лишь слабое знание нашего дела и со стороны тех, кто решает сейчас судьбу памятника, и со стороны тех, кто так стремится получить его в безвозмездное пользование».

По мнению сотрудников, «Исаакиевский собор» – это музей открытости и достижений русской культуры, он сохраняет и передает историческую память. Справиться с этой задачей без участия высокопрофессионального коллектива и значительных средств, которые самостоятельно зарабатывает музей, – маловероятно. Без выверенного рассказа музейного работника все, что увидят посетители – это «богато и много золота» и «благолепно и умилительно». «Мы не считаем, что сохранение памятника можно совместить с уничтожением музея», – написали сотрудники.

Ранее директор Музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров в интервью [Фонтанке.Офис] не исключил, что после передачи музея РПЦ часть профессиональных сотрудников перейдет на обслуживание музейной деятельности, но только при условии, что в новой жизни собора место для этой деятельности останется.

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что вопрос решен. В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи храма в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея церкви вызвала большой резонанс в обществе. На народном сходе 13 января противники решения властей объявили о планах на проведение протестного митинга 28 января на Марсовом поле.

Кроме того, оппозиционеры обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ, однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ.