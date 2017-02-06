Миллиардер Крафт надеется, что Трамп поможет вернуть «похищенное» Путиным кольцо
Владелец футбольного клуба New England Patriots, миллиардер Роберт Крафт выразил надежду, что его друг президент США Дональд Трамп сможет помочь ему разрешить давнюю историю с чемпионским кольцом, которое, как он заявлял в 2005 году, у него взял посмотреть и не отдал президент России Владимир Путин.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Fох News.
«У меня есть эмоциональная привязанность к этому кольцу», — заявил Крафт.
В 2013 году в ответ на вопрос о ситуации с перстнем победителей Super Bowl Путин заявил, что не помнит о ситуации с Крафтом, но готов предложить взамен российский «сувенир» для его команды.
Позднее представитель футбольного клуба New England Patriots пояснил, что заявление владельца команды о том, что он не дарил Владимиру Путину в 2005 году перстень победителей Super Bowl, было шуткой.
Источник: "Газета.ру"