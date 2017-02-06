Качиньский: С культом Бандеры Украина в Европу не войдет

Лидер польской партии «Право и солидарность» Ярослав Качиньский в интервью Do Rzeczy заявил, что Украина не войдет в Евросоюз, пока будет поддерживать культ личности, созданный вокруг лидера организации украинских националистов Степана Бандеры, сообщает TVP.INFO.

По его словам, нельзя не согласиться с тем, что в последние годы на Украине «строили культ личности» вокруг человека, который по отношению к полякам «осуществлял такой геноцид, который, хоть и трудно было бы сравнить по жестокости с немцами, но ему это удалось».

«Это дело выбора Украины. Я четко сказал [президенту Украины Петру] Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут», — подчеркнул Качиньский.

По словам политика, это для него ясно потому, что Польша «продемонстрировала огромное терпение, но и ему есть границы».