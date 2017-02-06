Медведев заявил о превышении пенсией уровня инфляции

Рост пенсий в России превысил размер фактически сложившейся инфляции. Об этом на встрече с главой Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым 6 февраля заявил глава правительства Дмитрий Медведев. По его словам, таким образом «произошел переход к росту пенсий в реальном выражении, а не в номинальном», сообщает агентство «Интерфакс».

Слова премьера подтвердил Дроздов, который указал, что рост пенсий сейчас превышает инфляцию на 2,1%. При этом он указал, что примерно в 70 регионах были установлены социальные доплаты для тех, кто получает пенсии ниже прожиточного минимума.

Дмитрий Медведев в ходе беседы попросил развивать доступ пенсионерам и получателям социальных выплат к электронным сервисам. При этом он похвалил работу МФЦ, «где можно практически все, что государство должно сделать, от государства получить».

23 января Медведев подписал распоряжение об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 5,4%. Он указал, что для этих целей будет потрачено 230 млрд руб.

Вице-премьер Ольга Голодец ранее заявила, что средняя пенсия в 2017 году составит 13 620 руб. Это на 60% превысит прожиточный минимум пенсионеров.