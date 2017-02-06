«Фонтанка» за 60 секунд — 6 февраля

Наш спецкор Ирина Тумакова сейчас находится в Донецке. И рассказывает оттуда вещи, неприятные для некоторых телеканалов.

Не съел китаец якутский бриллиант. А передал подельнице. Подробная схема покражи — в изложении Евгения Вышенкова.

А тем временем похитительница бриллианта за 6 миллионов рублей свободно разгуливает по Китаю. И выручать своих сообщников, задержанных «карманным» отделом петербургской полиции, не собирается.

Златая цепь на дубе том. Автохам на «Порше», угрожавший сотрудникам скорой помощи, оказался еще и сказочником. Якобы на него напали и отобрали золотую цепуху за четверть миллиона. Якобы медики. За бездарное сочинение автору грозит уголовное дело.

А мы опять про «черный вторник». Потому что доллар может вырасти до 70 рублей. Или не вырасти. В общем, бойтесь.

В 2017 году Смольный хочет сделать систему платных парковок за счет инвесторов. Правда, пока никто не понимает, как.

Завод «Светлана» выставит на продажу больше 20 га на проспекте Энгельса всего-то за 1,8 млрд рублей. Если эту землю сдавать в аренду, можно получать больше 800 млн рублей ежегодно. Да, лампы для радиопередатчиков приносят все меньше прибыли.

А вот у француженки Кристины Младенович с деньгами все в порядке. Она разбогатела на130 тысяч евро, выиграв теннисный турнир St.Petersburg Ladies Trophy. У Кристины очень большие глаза. И все остальное — тоже удалось.

Не стало Георгия Георгиевича Тараторкина. Выдающегося актера вспоминают Виктор Сухоруков, Данила Корогодский и артисты ТЮЗа им. Брянцева.

На новом стадионе на Крестовском острове 22 февраля будет звучать музыка. Билеты на фестиваль «Радио Зенит» будут продавать. Некоторые — за 100 рублей. Спекулянты уже смазывают лыжи.

В Петербурге будет солнечно и морозно. На небе проступает гало. Но вы не отвлекайтесь, надевайте валенки.