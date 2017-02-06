Выпуск электронных полисов ОМС приостановлен «по техническим причинам»

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования сообщил об остановке выпуска электронных полисов ОМС в России, передает RNS со ссылкой на пресс-службу ФОМС.

Сбой, как сообщили агентству в фонде, произошел «по техническим причинам». Вскоре поставки возобновятся «в рамках нового контракта» на изготовление пластиковых карточек между ФОМС и Гознаком.

В Гознаке информацию о технических проблемах опровергают. «Технических проблем на Гознаке нет», — заявили в пресс-службе предприятия.

В конце января о перебоях в поставке ​бланков для полисов нового образца сообщали в Территориальном фонде ОМС Амурской области. Жителям региона вместо пластиковых карточек выдавались временные бумажные справки. Причина отсутствия бланков названа не была.