Защита бывшей главы Библиотеки украинской литературы пожаловалась в ЕСПЧ

Адвокат Иван Павлов, защищающий бывшую главу Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, сообщил 6 февраля о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает РИА Новости.

Он добавил, что считает нарушенными права своей клиентки.

Наталья Шарина была задержана 28 октября 2015 года. Позже ей было предъявлено обвинение в распространении экстремистской литературы. Следствие считает, что она распространяла через библиотеку экстремистскую литературу, включая тексты украинского националиста Дмитра Корчинского. Правоохранительные органы провели обыски в квартире Шариной и в библиотеке. Следователи обнаружили книгу, признанную экстремистской. Всего в обвинении фигурирует около 25 книг.

По словам адвоката, на найденной в квартире книге нет библиотечного штампа. Он предположил, что «она и ряд других книг могли быть подкинуты».

Шарина содержится под домашним арестом, срок которого в последний раз продлили до 28 апреля 2017 года. Суд над экс-директором библиотеки начался 2 ноября прошлого года.