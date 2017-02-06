Разработка закона взамен Obamacare продлится до 2018 года

Разработка альтернативной реформы здравоохранения, которая придет на смену Obamacare, может продлиться до 2018 года, передает Bloomberg. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеведущему Биллу О'Рейли, которое телеканал Fox News показал накануне финала чемпионата по американскому футболу (Супербоул).

О'Рейли спросил президента, будет ли план по замене Obamacare представлен до конца текущего года.

«Это может занять какое-то время и в следующем году», — сказал Трамп и пояснил, что рассчитывает увидеть основные положения нового плана к концу 2017 года. «Мы разрабатываем прекрасный план», — добавил он.

В январе Трамп заявлял, что передал свои планы по реформе здравоохранения Тому Прайсу, которого выбрал на позицию министра здравоохранения.

Сейчас четыре законопроекта по реформе здравоохранения находятся на изучении в профильных комитетах конгресса, отмечает Bloomberg.