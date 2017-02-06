В Латвии начали демонтаж последней советской базы ядерных ракет

На востоке Латвии начались работы по демонтажу базы ядерных ракет, построенной в советские времена. Речь идет о ликвидации огромного подземного комплекса.

Как сообщает издание Delfi со ссылкой на руководителя компании Demontaza.lv Мартыньша Малниекса, перед ним стоит задача демонтировать ракетный комплекс «Двина Р-12», который находится недалеко от города Гулбене. Всего разобрать придется четыре подземные шахты и командный центр.

По словам Малниекса, фактически демонтировать придется 10-этажное подземное здание из железобетона. Работы с привлечением мощных экскаваторов с гидравлическими молотами и ножницами для резки арматуры займут примерно полгода. Стоимость демонтажных работ оценивается в 189 906 евро.

За последние несколько лет в Латвии были уничтожены несколько ракетных баз, заброшенных после ухода Советской армии. Как указывало издание LSM, на право демонтажа был объявлен конкурс, поскольку в комплексах осталось много цветных металлов.

Всего в Латвии находились не меньше 12 ракетных баз.