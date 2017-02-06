На Ржевке "потерялся" муниципальный совет

Справедливороссы не могут попасть в здание муниципального совета "Ржевка", чтобы сдать документы для выдвижения членов в избирательную комиссию. Об этом "Фонтанке" 6 февраля сообщили представители партии.

"В Ржевке сотрудники МО разбежались, кабинеты закрыли, заявление отказываются принимать", – отметил юрист эсеров Николай Тямшанский.

В пресс-службе партии добавили, что в местной администрации также не смогли найти муниципальный совет. "Они такой цирк устраивают: какой муниципальный совет? Никогда не видели здесь муниципального совета", – процитировали эсеры сотрудников администрации.

"Фонтанке" до муниципального совета дозвониться также не удалось. В городской избирательной комиссии, куда пожаловались представители "Справедливой России", сообщили, что получили обращение и ответят на него в отведённые законом сроки.

Отметим, что в ближайшее время в Петербурге около 20 муниципальных образований сформируют новые ИКМО. Часть муниципальных советов сократила численность членов избиркомов до 8 человек, что означает, что две партии, представленные в ЗакСе, не смогут выдвинуть в ИКМО своих представителей. Также "Наблюдатели Петербурга" жалуются на закрытый процесс формирования комиссий.