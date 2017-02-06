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Общество
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06.02.2017 18:40

Отец Кара-Мурзы-младшего сообщил об улучшении состояния сына

В состоянии журналиста, экс-зампреда ПАРНАС Владимира Кара-Мурзы-младшего наметилась положительная динамика. Об этом сообщил его отец Владимир Кара-Мурза-старший, передает РИА Новости.

«Заработали почки… Это очень хороший признак, потому что у него до этого стоял гемодиализ. Для нас с его матерью огромная радость», — сказал отец экс-зампреда ПАРНАС.

Ранее сообщалось, что Кара-Мурза-младший находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом РИА Новости сообщил адвокат Вадим Прохоров. По его словам, врачи пока не могут объяснить причины наступившего у Кара-Мурзы уже второй раз тяжелейшего критического состояния. «Началась полиорганная недостаточность. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и как бы гемодиализу», — добавил адвокат.

В настоящее время Кара-Мурза-младший не в сознании, он введен в искусственную кому.

«По сути, дежавю, начало клинической картины такое же, как и в прошлый раз. Причины неясны. Если в прошлый раз они высказывали предположение, что он одновременно принимал два лекарства, то сейчас он их не принимает», — рассказал Прохоров агентству «Интерфакс».

Следственный комитет начал проверку после госпитализации журналиста.

Источник: "Газета.ру"


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