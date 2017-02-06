Сотрудникам ЗакСа, участвовавшим в акции против передачи Исаакия РПЦ, устроили служебную проверку

Служебную проверку проведут в Законодательном собрании Петербурга в отношении помощников депутатов – государственных служащих, которые участвовали в акции на Марсовом поле 28 января. Об этом "Фонтанке" 6 февраля сообщили трое сотрудников, которых уведомили о грядущей процедуре в отделе кадров Мариинского дворца.

В пресс-службе Законодательного собрания подтвердили данный факт. "На имя председателя Вячеслава Макарова поступили десятки писем от граждан, требующих проверить соблюдение закона о государственной службе. Обращения переданы в контрольную группу ЗакСа", – сообщили в пресс-службе.

Как именно будут выявлять участников акции, "Фонтанке" не пояснили. "Мне это неизвестно", – сообщила начальник пресс-службы Елена Тимошенко. Уточнить этот вопрос у главы контрольной группы "Фонтанке" не удалось: единоросс Владимир Носов не взял трубку. Депутат Максим Резник, чьи помощники участвовали в мероприятии на Марсовом поле, сообщил, что не выдаст их имена: "Пускай стукачи сами выясняют, кто был, а кто не был. Но в любом случае никаких нарушений в том, что помощники помогали депутатам устраивать встречу с избирателями, я не вижу".

Напомним, 28 января на Марсовом поле состоялась акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В связи с отказом Смольного согласовать митинг мероприятие проходило в форме встречи с депутатами Оксаной Дмитриевой, Максимом Резником, Борисом Вишневским, Сергеем Трохманенко и Алексеем Ковалёвым. Мероприятие собрало от 2 до 5 тысяч человек.