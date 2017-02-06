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06.02.2017 18:35
4 Комментариев

Дзюба их капитан

Капитаном "Зенита" на прошлой неделе Луческу назначил экс-спартаковца Артема Дзюбу. Петербургские болельщики возмутились. Федор Погорелов объясняет, почему это не страшно.
Дзюба их капитан
Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

"Зенит" завершает второй сбор в Испании. В воскресенье петебургский клуб сыграл вничью с датским "Оденсе", а в пятницу проиграл пражской "Спарте" (будущему сопернику "Ростова" по Лиге Европы). В пятницу же случилось историческое событие: впервые в 21-м веке на поле в ранге "Зенита" выводил экс-спартаковец. Общественность с привычным рвением закипела на тему: как же мы дошли до жизни такой? "Фонтанка" попыталась разобраться, есть ли в этом сюжете повод для дискуссий.

В конце прошлой недели Мирча Луческу заявил, что капитаном в оставшейся части сезона будет Артем Дзюба. Петербургские любители футбола на интернет-гостевых и в социальных сетях начали задаваться вопросом: как такое возможно? Не может экс-спартаковец носить капитанскую повязку. 

Естественно, прения начались, потому что в глазах общественности капитан обладает неким символическим статусом, как в КВН или на флоте. Еще у капитана есть якобы расширенные полномочия: он может по ходу игры больше остальных футболистов общаться с судьями. В частности, на Дзюбу, по словам Луческу, выбор пал, потому что он практически всегда в стартовом составе и может разговаривать с судьями на одном языке, а с судьями у "Зенита" проблемы.

Предыдущий капитан – испанец Хави Гарсия – мог говорить с судьями только на языке футбола (и, кстати, не стеснялся это делать). Я специально проверил, точно ли я помню, и позвонил футбольному арбитру высокого уровня в отставке, который подтвердил: действительно, никаких дополнительных полномочий у капитана на поле нет. И его разговоры с судьями при определенных обстоятельствах и определенном желании можно трактовать как неспортивное поведение, которое карается желтой карточкой. 

Все мы помним, как эмоционально заблуждался Сергей Овчинников в бытность капитаном "Динамо"

Да, на капитане есть дополнительная ответственность: судья может с помощью капитана призывать успокоить того или иного игрока, но никаких экстраправ это капитану не дает. В сухом остатке в списке функций капитана команды остается обмен памятными вымпелами до начала матча, игра в "орел-решка" с арбитром и право первым из своей команды выйти на прямоугольник футбольного поля.

Есть один непонятный болельщикам поворот: главная функция капитана – это обсуждение премиальных. Вот это действительно важно. Это дополнительная ответственность перед командой, ведь в случае вовремя произнесенной фразы "Может, двойные?" коллектив может начать смотреть на капитана как на кормильца. К тому же статус капитана сопровождается возможностью лишний раз встретиться с руководством. А во время таких встреч можно ненароком обсудить не только бонусы команде, но и условия собственного контракта. 

В этом смысле золотой век пришелся на отрезок, когда "Зенитом" руководили Давид Трактовенко с Ильей Черкасовым. Рассказывали, что тогда премиальные назначались не только за результат, но и за забитые голы и даже голевые передачи. Насколько я в курсе, в нынешнем "Зените" премиальные выплачиваются только за результат, что делает роль капитана той самой, символической. Более того, сразу после прихода Луческу рассказал, как распределялись премиальные в "Шахтере": все скидывались и делили поровну на всех сотрудников клуба.

Понятно, что болельщикам эмоционально тяжело. Им весь январь зачем-то показывают товарищеские матчи (а ведь половину работы принято не показывать), они расстраиваются из-за невнятного движения коллектива (а с чего ему быть внятным, если игры проходят на фоне нагрузок?) и, конечно же, готовы переживать по практически любым поводам. В этот раз досталось Дзюбе. При том что в нынешнем "Зените" Дзюба действительно идеальный кандидат на роль капитана. Неугомонный экстраверт, одинаково общается как с иностранцами, так и с россиянами, действительно, если не травмирован, то в старте. Судя по матчу в Краснодаре – неравнодушный. 

Понятно, что несколько последних трансферных кампаний нанесли суровый удар по устойчивости психики петербургских болельщиков: как-то раньше годами обходились без игроков "Динамо" (вспомним капитана Андрея Кобелева), ЦСКА (вспомним капитана Сергея Семака), "Спартака" (вспомним капитана Василия Кулькова). 

И тут мало того, что Кокорин – Жирков – Дзюба в форме со "стрелкой", так Дзюба еще и с капитанской повязкой. Понимаю: непросто. Но сердце мне подсказывает, что на посещаемости нового стадиона это вряд ли скажется. В конце концов, Данни – 72 матча в статусе капитана – с вытатуированной буквой "Д" из логотипа спортивного общества "Динамо" смущал исключительно радикальные болельщицкие круги. Привыкнем и к Дзюбе.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (4)
Тавр
6 февраля 2017 г. 20:21
Как получать деньги Газпрома — так им не стыдно и не обидно. Без Газпрома где бы сейчас был Зенитушка?
Alexpol46
6 февраля 2017 г. 20:04
скоро в Зените будет играть только свинина и конина :(
Carl
6 февраля 2017 г. 19:23
Так пусть Арт сожжет мясную розу, это добавит ему вистов.
UPG
6 февраля 2017 г. 19:08
Так много слов о такой фигне.
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