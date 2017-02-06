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06.02.2017 21:35
2 Комментариев

Смольный заблудился на платных парковках

Заместитель председателя КРТИ выступая перед депутатами 6-го февраля заявил о планах города пустить на платные парковки частных инвесторов, и рассказал о штрафах на полмиллиарда рублей, не заплаченных водителями. Большинство цитат чиновника удивили "Фонтанку".
Смольный заблудился на платных парковках
Замир Усманов/Интерпресс

6 февраля депутаты городского Заксобрания в очередной раз заслушали справку об убыточности проекта по организации платных парковок в Петербурге. Выступление чиновника из Смольного в ЗакСе могло стать дежурным, но оказалось интригующим. Сначала заместитель председателя КРТИ Вадим Власов заявил, что платные парковки впредь будут развивать инвесторы, но не объяснил, чем можно заинтересовать концессионеров. А потом выдал новую версию: кто и как будет наказывать водителей, привыкших не платить за парковку.

К концу недели – 10 февраля – Смольный получит готовый проект по расширению зоны платной парковки в Центральном районе Петербурга. Не исключено, что расширять ее в Петербурге будут уже инвесторы, а не чиновники. Об этом "Фонтанке" 6 февраля сообщил первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Вадим Власов.

"На 2017 год стоит задача развивать зону платных парковок с привлечением внебюджетных источников", – кратко заявил сегодня Вадим Власов, который был приглашен в Заксобрание СПб на заседание депутатской комиссии, чтобы отчитаться об экономической эффективности деятельности пилотной зоны платной парковки в Петербурге.

После доклада Власов подтвердил "Фонтанке", что КРТИ уже "ведет ряд консультаций с потенциальными концессионерами", но с кем именно не уточнил.

По прогнозу зампредседателя КРТИ, первые предложения от потенциальных концессионеров, как и первый "черновик" возможного концессионного соглашения, могут поступить в Смольный уже к 15 февраля.

Чиновник подчеркивает: ожидаемый проект роста зоны платных парковок в Центральном районе и приход инвестора -это события пока еще не связанные между собой. На текущий момент Смольный даже не определился с моделью концессионного соглашения – что останется в управлении города, а за что будет отвечать концессионер. Финансовая модель предполагаемого сотрудничества, соответственно, также не выстроена. И может ли быть выстроена без убытка для города – на сегодняшний день большой вопрос.

Всплеск потенциальной активности инвесторов можно было объяснить еще в 2016 году, когда прозвучало обещание Смольного покрыть зоной платной парковки три района Петербурга – Центрального, Адмиралтейского и Петроградского. В общей сложности платными там уже в 2017 году должны были стать почти 500 улиц, а количество таких машиномест, как ожидалось, вырастет к 2018 году до 50 тысяч.

В итоге два конкурса (по Адмиралтейскому и Петроградскому районам) были признаны несостоявшимися еще в прошлом году. 10 февраля 2017 года, как и анонсировал Власов, Смольный узнает лишь планы по 209 улицам в Центральном районе. Как уточнили в городском центре управления парковками Санкт-Петербурга, пока неизвестно, сколько платных машиномест появится в Центральном районе. Границы участков  окончательно также представят разработчики проекта.

Даже если в 2017 году повторно будут отыграны конкурсы и к Центральному району прибавятся платные парковки Адмиралтейского и Петроградского районов, на собираемости денег с водителей это не отразится. Давняя проблема с доступом к базе данных о собственниках машин в Петербурге не решена. Но после выступления Власова в Заксобрании 6-го февраля эта история стала больше похожа на детектив.

Насколько известно "Фонтанке", заместитель председателя КРТИ Власов, который в ходе упомянутого выше доклада сообщил депутатам о начисленных в 2016 году горожанам, но не оплаченных, штрафах (на сумму 499 млн рублей), погорячился. По данным редакции, на сегодняшний день ни один человек не привлечен к административной ответственности за нарушение правил пользования единым парковочным пространством. Центр управления парковками и КРТИ, безусловно, могут подсчитать количество нарушителей, однако эти структуры так и не имеют действующего легального механизма начисления штрафов – официально они просто не знают, кому принадлежат припарковавшиеся бесплатно автомобили.

На этом фоне очень странным кажется еще одно сегодняшнее заявление Власова о том, что КРТИ все же продолжит пользоваться базой данных, которую Смольному в конце 2016 года, якобы, предоставила служба судебных приставов Санкт-Петербурга. Напомним, впервые о такой возможности в конце декабря 2016 года сообщил председатель КРТИ Сергей Харлашкин. Однако месяц спустя представители КРТИ  опубликовали пресс-релиз, фактически дезавуирующий слова председателя комитета.

Отметим, что"Фонтанка" уже не раз сообщала об убыточности проекта по организации платных парковок. На создание пилотной зоны платной парковки из городского бюджета с 2014 по 2016 годы было потрачено почти 300 миллионов рублей (подробную смету можно изучить здесь).

Доход по итогам двух лет составил 253 миллиона рублей (147 млн рублей в 2015 году и 106 млн рублей в 2016 году). Как уточнил Власов, только 13 процентов автомобилистов в 2016 году добровольно оплачивали парковочные места, за счет чего было собрано более 100  млн рублей. В 2017 году Смольный готов вложить в городские парковки еще 300 млн рублей, а запланированный доход – 145 миллионов. Бюджетные средства, уточнил Власов, в текущем году будут потрачены именно на расширение зоны платного паркования.

В пресс-службе КРТИ 6-го февраля не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть противоречивые цитаты Власова. В ведомстве пообещали, что завтра заместитель председателя КРТИ специально для "Фонтанки" расширит свои сегодняшние комментарии. Возможно, представители комитета сформулируют и озвучат окончательную версию – будут ли в Петербурге штрафовать тех нарушителей, чьи данные есть в базе приставов, на каких юридических основания Смольный получил к ней доступ, и как будут поступать с теми нарушителями, которые не значатся в базе УФССП.

"Фонтанка" также задала вопросы, на каких все же условиях Смольный планирует передать концессионерам убыточный проект, и планирует ли город возместить уже вложенные средства. И не подлежат ли пересмотру уже в текущем году тарифы для зон платных парковок.

Катерина Кураева, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (2)
Chernousov
6 февраля 2017 г. 21:56
Сюр какой-то. С какого я должен платить какому-то левому барыге за то, что используя городскую инфраструктуру воспользовался парковочным местом в своем городе? Он ее за свой счет возводил, что ли? Или может он это парковочное место построил в свое время или хотя бы заасфальтировал за свой счет? Он просто пришел в Смольный и договорился с кем надо и начал стричь бабки себе в карман с горожан. А чиновникам можно одно рекомендовать — поменьше воруйте да на откатах сидите, тогда и в бюджет будет поступать.
Udel
6 февраля 2017 г. 21:41
Расходы больше доходов (не говоря о прибыли)? Ничего нового...
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