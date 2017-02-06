Два экс-госсекретаря США поддержали в суде блокировку закона о мигрантах

Влиятельные демократы, среди которых бывшие госсекретари США Джон Керри и Мадлен Олбрайт, подали в Апелляционный суд девятого округа США экспертное заключение в котором призвали продолжить блокировку иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

В документе говорится, что указ «может поставить под угрозу военных из-за посыла оскорбительного сообщения» гражданам Ирака, которые вместе с США воют с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена на территории России).

По мнению авторов заключения, указ является «необдуманным, плохо реализуемым, и в нем содержится недостаточно пояснений». «Мы считаем, что этот указ в конечном счете подрывает национальную безопасность США, а не повышает ее», — говорится в их заявлении.

Ранее в понедельник 97 технологических компаний, в числе которых Apple, Facebook, Google и Uber, подали свое экспертное заключение в суд. Они назвали указ Трампа противозаконным и поддержали его блокировку. Накануне суд отклонил жалобу Минюста с требованием возобновить действие указа. 4 февраля суд Сиэтла принял решение приостановить действие иммиграционного указа Дональда Трампа из-за рассмотрения исков штатов Вашингтон и Миннесота.