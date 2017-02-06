Следствие назвало причину отказа Никите Белых в разрешении на брак

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых и его невеста Екатерина Рейферт не могут заключить брак в связи с тем, что Рейферт является свидетелем по возбужденному в отношении Белых делу о коррупции. Об этом следствие официально уведомило невесту экс-главы региона, сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Рейферт Даниил Берман.

По его словам, 27 января Басманный суд Москвы рассматривал одну из жалоб его подзащитной на действия следствия, «которое долгое время игнорировало все ее [Рейферт] запросы».

«После того как мы вышли из зала, ей [Рейферт] впервые за долгое время дали ответ на одно из обращений», — заявил Берман. В официальной бумаге, как уточнил адвокат, говорилось, что «так как она [Рейферт] является свидетелем по делу, ей отказано в проходе на территорию следственного изолятора для заключения брака с Никитой Юрьевичем Белых».

Однако Рейферт, как уточнил защитник, считает отказ необоснованным. «Мы намерены обжаловать отказ в заключении брака в ближайшее время», — заключил Берман.

Ранее, 23 января, эту же причину отказа в заключении брака Белых и Рейферт называл источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

О решении Никиты Белых жениться в СИЗО стало известно в июле прошлого года, позже экс-губернатор подал соответствующее прошение. В октябре оно было одобрено следователем. Однако администрация СИЗО отказала в проведении церемонии по «техническим причинам».