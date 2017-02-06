МВД лишило главного раввина Сочи права проживания в России

Миграционная служба аннулировала разрешение главного раввина Сочи Арье Эделькопфа на временное проживание в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление управления по вопросам миграции (УВМ) главка МВД по Краснодарскому краю (оно было передано раввину, и его копия есть у агентства).

Отмечается, что решение об аннулировании разрешения на проживание было принято 29 декабря 2016 года. Вместе с раввином страну должны покинуть и его несовершеннолетние дети, их документы тоже аннулированы.

О том, что ему грозит депортация, Эделькопф сообщил в Facebook в воскресенье, 5 февраля. По его словам, МВД сослалось на нормы п.п.1 п.1 ст. 7, N115-ФЗ, согласно которым разрешение на временное проживание аннулируется, если иностранцы выступают за насильственное изменение основ конституционного строя России или иными действиями создают угрозу безопасности стране и ее гражданам.

Эделькопф рассказал агентству, что пытался обжаловать решение в суде, но ему это не удалось. Все обвинения в свой адрес он отвергает.