У Стаса Михайлова нашли строительный бизнес

ООО «Строй инвест», 50% которого принадлежит Станиславу Михайлову, было зарегистрировано 9 декабря 2016 года, свидетельствуют данные СПАРК. Основной вид деятельности компании -​ строительство жилых и нежилых зданий. Остальные 50% ООО поделены поровну между Вероникой Дворкиной и ООО «УК Инвестпроект», пишет 6 февраля РБК.

​​«Я не могу давать никакой коммерческой информации, могу лишь заверить, что ничем неприличным он [Стас Михайлов] не занимается. Все, что хочет сказать артист, он говорит со сцены, в своем творчестве. Все остальное — его личная частная жизнь. Это не значит, что ему есть что скрывать, но должно же у человека быть что-то личное», — заявил РБК директор Стаса Михайлова Сергей Кононов.

Гендиректор ООО «УК Инвестпроект» Сергей Вершинин отказался комментировать участие популярного исполнителя в строительном бизнесе.

Совокупный доход Михайлова, согласно оценке Forbes, с 2011 года мог составить $62,4 млн. Среди его проектов, не связанных с музыкой, — развитие сети ресторанов Kommunalka. Как уточнял сам исполнитель, в его планах — открыть 5–10 ресторанов в крупных российских городах — Краснодаре, Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге. Заявленный объем инвестиций в проект — €25 млн.