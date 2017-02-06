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06.02.2017 17:27

ФСБ: Погранзона на границе с Белоруссией не ограничит свободу пересечения границы

Пограничная зона, которая создана на границе с Белоруссией, не ограничит свободу пересечения границы гражданам России и Белоруссии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

«Документы не противоречат нормам международных договоров России с Республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами обоих государств», — сказали в ведомстве.

При этом в ФСБ отметили, что установление пограничной зоны на границе двух стран не предусматривает пограничного контроля лиц, транспортных средств и грузов.

Приказы об установлении пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией вступают в силу с 7 февраля.

Источник: "Газета.ру"


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