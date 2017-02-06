ПФР: Средний размер пенсии в России составил более 14 тысяч рублей
Глава ПФР Антон Дроздов доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву, что после доставки единовременной выплаты и индексаций средний размер ежемесячной пенсии в стране составляет более 14 тыс. руб. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Пенсии увеличиваются до 13,620 руб., а с учетом единовременной выплаты — до 14 тыс. руб.», — сказал Дроздов.
Он также подчеркнул, что обеспечивается реальный рост пенсии.
Источник: "Газета.ру"