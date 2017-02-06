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06.02.2017 17:23

Aliexpress ограничил бесплатную доставку товаров в Россию

Китайский интернет-ретейлер Aliexpress изменил правила бесплатной доставки товаров в Россию — доставка покупок дороже $2 станет платной. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

С 7 февраля ретейлер в обязательном порядке будет присваивать трек-номер, позволяющий отследить местоположение товара, всем покупкам, стоимость которых превышает $2. Таким образом, опция «экономдоставка» будет недоступна для большинства товаров, а в Белоруссии и на Украине — для всех товаров.

В Aliexpress отмечают, что новая политика позволит улучшить стабильность и качество логистического сервиса компании.

Источник: "Газета.ру"


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