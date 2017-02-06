Главный раввин Сочи заявил о возможной депортации из России

Главный раввин Сочи Ари Эделькопф в своем фейсбуке заявил, что ему и его семье грозит депортация из России.

«Меня и мою семью хотят депортировать из России. Называют положения п.п. 1 п. 1 ст. 7 №115-ФЗ, то есть своими действиями мы создаем угрозу безопасности России», — написал он.

Как сообщает «Интерфакс», глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин страны Борух Горин, комментируя ситуацию, заявил, что Эделькопфа за 16 лет пребывания в Сочи интересовало только одно — дать возможность сочинским евреям «жить полноценной еврейской жизнью».

По словам Горина, обвинение раввина в нарушении миграционного законодательства является результатом «стремления излишне ретивых чиновников получить новые «звездочки» за проявленную активность в устранении якобы имеющих место «нарушений законности».

Ранее в Москве по подозрению в нарушении миграционного законодательства задержали раввина Хамовнической синагоги Иосифа Херсонского.