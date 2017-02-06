Пациенты с ВИЧ смогут получать терапию при переезде в другой регион

Правительство решит проблему обеспечения лекарствами людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) при переезде в другой в регион. Такое поручение вице-премьер Ольга Голодец дала Министерству здравоохранения и Министерству финансов 3 февраля на заседании совета при кабинете министров по вопросам попечительства в социальной сфере, на котором присутствовал корреспондент РБК. В ходе мероприятия обсуждался план по реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ, рассчитанный до 2020 года.

О том, что пациенты с инфекцией испытывают трудности с получением необходимой терапии при переезде, рассказал член совета, глава российской фармацевтической компании «Герофарм» Петр Родионов. «Людям отказывают в прикреплении к СПИД-центрам по фактическому месту проживания и не предоставляют медицинскую помощь и лекарственные препараты», — пояснил он. Как резюмировал Родионов, этот вопрос необходимо прописать в плане, поскольку непрерывность лечения — залог того, что инфекция не будет распространяться.

В 2016 году в России выявили 103 438 новых ВИЧ-инфицированных, рассказала Голодец в ходе совещания. Это на 5,4% больше, чем в 2015 году. Из них 49% были инфицированы при употреблении наркотиков. Сегодня в России живет 870 952 человека с ВИЧ. Из них 77,5% состоят на диспансерном учете, а значит проходят обследования и получают необходимое лечение. На закупку препаратов против ВИЧ в 2017 году государство планирует потратить 15 млрд руб.

Регионы сегодня рассчитывают необходимость в препаратах против ВИЧ на определенное количество пациентов, рассказал РБК руководитель отдела мониторинга ITPCru Алексей Михайлов. Поэтому даже один дополнительный пациент нарушает всю систему — лечение на него просто не запланировано, подчеркнул он.

Минздрав прорабатывает вопрос о перераспределении ресурсов на лечение инфицированных между регионами на основании создаваемого регистра пациентов с ВИЧ в России, сообщил на заседании заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой. По его словам, основная проблема в прикреплении пациента к новому СПИД-центру — отсутствие информации о его лечении и терапии, поэтому, как только регистр появится, проблема будет решена.