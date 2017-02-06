Заключенного обязали выплатить архангельской колонии компенсацию за голодовку

Суд обязал заключенного Андрея Крекова выплатить архангельской колонии-поселению компенсацию материального ущерба за его голодовку, сообщает 6 февраля "Медиазона".

Расходы, связанные с голодовкой, которую Креков держал в течение 27 дней, региональное УФСИН оценило в 21 тысячу 616 рублей. В эту сумму, как следует из документов, оказавшихся в распоряжении "Медиазоны", входит стоимость бензина, потраченного на транспортировку заключенного в больницу, а также организация надзора за ним в медицинском учреждении.

Мировой судья также удовлетворил требование о взыскании с Крекова компенсации за медицинскую помощь в размере 28 тысяч 917 рублей.

Это решение уже вступило в силу; судья Октябрьского райсуда Владислав Беляков, рассмотрев апелляцию Крекова, оставил его в силе. Кассационная жалоба осужденного будет в ближайшее время рассмотрена в городском суде Архангельска, рассказала "Медиазоне" его жена Виктория.

Андрей Креков — юрист из Архангельска — в июле 2015 года был приговорен к трем годам заключения по обвинению в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). Креков, как утверждали сотрудники полиции, укусил одного из полицейских за бедро. По версии Крекова, дело о применении насилия к представителю власти было возбуждено против него после того, как он пожаловался в Следственный комитет на избиение в архангельском отделе полиции.