Суд поймал начальника жилищной инспекции Петербурга на подлоге

Оштрафованный петербургским УФАС главный государственный жилищный инспектор Северной столицы согласился с нарушением, но не со штрафом. Уклоняясь от уплаты 15 тысяч, начальник ГЖИ предоставил в суд фальшивый документ.

Как сообщили 6 февраля в УФАС по Петербургу, комиссия антимонопольного органа усмотрела нарушения в действиях Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) ещё в сентябре 2015 года. Установлено, что глава инспекции Владимир Зябко издал распоряжение, которое ограничило владельцев спецсчетов, аккумулирующих деньги на капремонт, в выборе программного продукта. Согласно установленным ГЖИ требованиям, организации должны были, к примеру, выбирать только Microsoft и отказаться от электронной подписи на отчетах для ПФР, ФНС и ФСС. Чтобы соблюдать распоряжение, организации вынуждены были нести непредусмотренные расходы.

Антимонопольщики признали документ незаконным и оштрафовали Госжилинспекцию в лице издавшего распоряжение Владимира Зябко на 15 тысяч рублей. ГЖИ нарушение закона о конкуренции устранила, но штраф глава инспекции платить не торопился. Зябко поставил под вопрос его законность и обратился за помощью в суд.

Одним из аргументов чиновника стало незнание: он утверждал, что не был поставлен в известность о месте и времени составления протокола об административном правонарушении. При этом представитель антимонопольного органа настаивал, что в постановлении о правонарушении есть номер своевременно отправленного в ГЖИ документа, в котором для руководителя было указано и место, и время составления протокола. В ответ на это представитель ГЖИ заявил, что указанный в постановлении номер соответствует другому документу, и даже предоставил этот документ суду на одном из заседаний.

Чтобы выяснить, на чьей стороне правда, судья Красногвардейского районного суда прямо во время заседания позвонил в канцелярию ГЖИ и запросил необходимые сведения. Сотрудники, судя по всему, никаких распоряжений не получали и предоставили суду всю необходимую информацию, подтвердив достоверность сведений, указанных в постановлении Санкт-Петербургского УФАС. Выяснилось, что глава ГЖИ предоставил подложный документ, чтобы уклониться от выплаты 15 тысяч.

В итоге суд подтвердил законность штрафа, наложенного на должностное лицо. Последуют ли санкции за использование подложного документа, пока неизвестно, но соответствующая статья в Уголовном кодексе есть.

«Фонтанка» запросила комментарии у представителей ГЖИ.