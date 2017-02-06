ГомеоПатовая ситуация: Академия наук назвала гомеопатию лженаукой

06.02.2017 22:16

Комиссия РАН официально назвала гомеопатию лженаукой, а Федеральная антимонопольная служба России поддержала этот меморандум. Что теперь ждет гомеопатию, узнали у главного клинического фармаколога Петербурга Александра Хаджитиса, замгендиректора компании «Гомеофарм» Василия Гаккеля и покупателей гомеопатической аптеки.

Главный клинический фармаколог Петербурга Александр Хаджитис заявил интернет-каналу [Фонтанка.Офис], что не видит проблем для гомеопатического бизнеса в связи с меморандумом "О лженаучности гомеопатии". Более того, он напомнил, что гомеопаты не претендуют на доказательство наличия активного начала в своих препаратах. При этом психический эффект плацебо у таких лекарств весьма высокий, и это «великое дело», уверен эксперт:

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В свою очередь, заместитель генерального директора выпускающей ряд гомеопатических препаратов компании "Гомеофарм" Василий Гаккель напомнил, что "лженаукой гомеопатию называют не впервые".

"Гомеопатические лекарственные средства, в частности наши, регистрируются в РФ в соответствии с законами, действительными для всех лекарственных средств", – заявил Василий Гаккель в интервью для интернет-канала [Фонтанка.Офис]. При этом, по словам эксперта, меморандум в целом содержит ряд правильных рекомендаций. "Тем не менее, необходимо упомянуть, что гомеопатические средства бывают разными, не во всех из них совсем отсутствует действующее вещество (ДВ). Более того, наружные гомеопатические лекарственные средства, например мази, как правило, содержат вполне измеримые и контролируемые концентрации ДВ", – подчеркул Василий Гаккель.

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