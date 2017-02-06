Социологи предрекли победу Макрона во втором туре выборов президента Франции
Опрос общественного мнения, проведенный исследовательской компанией Opinion Way, показал, что во второй тур президентских выборов во Франции выйдут бывший министр экономики Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, сообщает Reuters.
Согласно опросу Opinion Way, в первом туре выборов Ле Пен сумеет набрать 26%, Макрон — 23%, а бывший премьер-министр Франции и кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон получит поддержку только 20% избирателей и, таким образом, не пройдет во второй тур.
При этом во втором туре выборов Ле Пен проиграет Макрону, потому что сможет заручиться поддержкой только 35% избирателей, тогда как за Макрона проголосуют 65% французов.
Популярность Фийона падает на фоне обвинений в том, что его жена Пенелопа на протяжении нескольких лет получала зарплату в качестве помощницы своего мужа, не исполняя при этом никаких обязанностей. Прокуратура Франции начала проверку деятельности Пенелопы Фийон в парламенте, подозревая злоупотребление казенными средствами.
Всего о своем участии в выборах президента Франции заявили девять кандидатов. Первый тур президентских выборов пройдет во Франции 23 апреля. Если никто из кандидатов не наберет большинства голосов, второй туп выборов состоится 7 мая. В нем примут участия два кандидата, которые сумеют набрать наибольшее число голосов.
Источник: РБК