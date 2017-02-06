В Астрахани впервые вынесен приговор по статье из "пакета Яровой" о недоносительстве

Кировский районный суд Астрахани 6 февраля вынес приговор астраханцу Улукбеку Гафурову, признав его виновным в несообщении о преступлении.

"У. Гафуров признан виновным по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей. Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы", – сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель областной прокуратуры Юлия Свитина. Она отметила, что дело было возбуждено по материалам управления ФСБ Астраханской области.

По данным прокуратуры региона, это первый приговор в РФ, вынесенный по статье "Несообщение о преступлении", которая появилась в Уголовном кодексе после принятия в 2016 году "пакета Яровой".

В управлении ФСБ Астраханской области агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что У. Гафуров не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом, гражданине Киргизии Равшане Акбарове. В декабре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал его виновным по ст. 205.3 УК РФ и ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). Он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.