В Пулково в посылке нашли мину

Подозрительный предмет, похожий на боеприпас, обнаружили в пункте сортировки аэропорта Петербурга. К счастью, опасности учебная мина не представляла.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, специалистов-взрывотехников ОМОНа вызвали в Пулково сегодня, 6 февраля, около 10.30. Причиной стал странный предмет в одной из посылок.

Взрывотехники обследовали почтовое отправление и нашли внутри учебную мину ПМН-2, не представляющую опасности, так как она не содержит взрывчатых веществ. Тем не менее боеприпас передали сотрудникам полиции.

По данным «Фонтанки», посылка следовала с Урала в США.

Напомним, что это уже второй случай обнаружения муляжа боеприпасов в почтовых отправлениях в Пулково за последние несколько дней. 28 января кто-то отправил в США почтой учебную противопехотную мину.