В Петербурге создана шашечная социальная сеть

Проект «Обыграй гроссмейстера», созданный Фондом содействия развитию шашечного спорта «Русские шашки», дает возможность любому любителю древней игры сыграть микроматч (две партии разными цветами) с настоящими гроссмейстерами, которые специально для этого дежурят в течение месяца. В феврале дежурный гроссмейстер проекта – чемпионка мира из Республики Молдова международный гроссмейстер Елена Сковитина.

Для спортсменов, которые не достигли гроссмейстерского уровня и ещё не выступают на крупных международных турнирах, проект «Обыграй гроссмейстера» – пожалуй, единственная возможность провести тренировочный матч с игроком самого высокого уровня. Для этого надо лишь зарегистрироваться на сайте и записаться на игру. То же самое может сделать и любой почитатель шашек.

Ещё одна особенность проекта, отличающая его от прочих интернет-сервисов, – программа не допускает регистрацию игроков под псевдонимами. Игра полностью открыта, игроки отлично знают дежурного гроссмейстера (это звёзды мира шашек), но не скрывают и себя. У участника проекта создаётся собственный профайл, отличающийся от странички в социальной сети ограниченностью информации, которую может сообщить о себе владелец, и отсутствием возможности взаимного общения.

Зато у каждого игрока сформируется со временем не только собственная статистика побед и поражений, но и архив сыгранных партий. Поэтому третья особенность проекта «Обыграй гроссмейстера» – в каком-то смысле это первая в мире социальная сеть, которая сможет объединить любителей шашек из любых точек земного шара. В феврале, например, гроссмейстер Елена Сковитина проведёт микроматчи с шашистами из России, Украины, Беларуси и Марокко.

3 февраля случилась первая сенсация: Елена Сковитина проиграла микроматч кандидату в мастера спорта из Калининграда Евгению Жильцову. Сегодня в 20.00 чемпионка мира принимает вызов кандидата в мастера спорта Даниила Громова из Ступино. «Фонтанка» предлагает вашему вниманию возможность посмотреть игру онлайн.