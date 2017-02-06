Архиепископ из Коми посвятил угнанной Audi стихотворение

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Волочков) лишился своей старой «Ауди» во время службы. Машину вскоре нашли, а переживания по поводу инцидента стали для священника источником вдохновения.

Само происшествие случилось в Сыктывкаре 4 февраля, однако информация о нем распространилась 6 февраля после того, как автовладелец опубликовал на своей странице «ВКонтакте» стихотворение под названием «Божия служка – «Ауди» старушка».

Полный текст стихотворения, а также почти детективную историю поиска пропавшей «Ауди» читайте на «Водителе Петербурга».