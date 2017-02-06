СК увеличил награду за информацию о душителе женщин в Казани до 3 млн рублей

Следственный комитет России в три раза увеличил награду за ​информацию о серийном маньяке, задушившем более 20 пенсионерок. Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления криминалистики (ГУК) Иван Стрельцов, передает «Интерфакс».

«За информацию, которая будет способствовать установлению личности преступника, гарантировано вознаграждение в размере 3 млн руб. При необходимости мы гарантируем анонимность», — отметил Стрельцов.

По его словам, на данный момент достоверно установлено, что разыскиваемый мужчина убил 22 человека, но рассматривается еще несколько преступлений, к которым он также может быть причастен.

Наибольшее число убийств было совершено в Казани, но преступник действовал также в регионах Уральского и Центрального федерального округов. Мужчина представлялся сотрудником социальных или жилищных служб, проходил в квартиру к пожилым женщинам и там душил их.

Последние три преступления были совершены в Уфе, поэтому следствие полагает, что преступник находится в Удмуртии. В 2013 году СК установил вознаграждение за информацию о маньяке в размере 1 млн руб.