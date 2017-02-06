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06.02.2017 16:20

Росстат: Инфляция ускорилась по сравнению с концом 2016 года

За январь 2017 года потребительские цены в России выросли на 0,6%, следует из материалов Росстата, опубликованных 6 января. В течение предыдущих трех месяцев темпы инфляции составляли около 0,4%, а выше 0,6% она в последний раз поднималась в январе 2016 года (1%).

В годовом исчислении инфляция в России замедлилась до 5%, тогда как за 2016 год она составила 5,4%. В соответствии с законом о федеральном бюджете уровень инфляции в 2017 году должен снизиться до 4%.

Ускоренными темпами в январе росли цены на продукты, за месяц продовольственные товары подорожали в среднем на 0,9%. Цены на овощи и фрукты за январь выросли сразу на 5,3%, при этом свежие помидоры подорожали сразу на 23,4%, огурцы – на 20,8%, виноград – на 11,3%, а репчатый лук – на 6,8%. Среди прочих продуктов быстрее всего росли цены на сыры (+1,4%), молоко (+1,1%) и сметану (+1%).

Средняя по России стоимость минимального продуктового набора по итогам января составила 3726,4 руб., что на 1% больше, чем было в декабре прошлого года.

Источник: РБК


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