Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой

Сюжет приключений автохама, преградившего на “Порше” путь скорой помощи, развивается. Появилось нападение неизвестных, отобравших у него золотую цепь ценой в четверть миллиона. Перспектива - уголовное дело за ложный донос.

Лихой парень на «Порше», который отважно вступил в перепалку с водителем скорой помощи во дворе на Новочеркасском проспекте из-за права преимущественного проезда, решил продолжить историю в жанре абсурда. Протоколы об административных правонарушениях, составленные полицией, он обжаловал у мирового судьи, но на заседание не явился. Водитель «Порше» оказался в больнице, заявив, что в субботу, 4 февраля, его избили и отобрали немалой цены ювелирную цепь. «Фонтанка» узнала, что теперь «ограбленному» вместо нестрашного административного наказания за непропуск скорой и грязные номера грозит до 6 лет лишения свободы.

Злоключения петербуржца Алексея Кононова начались вечером 25 января, когда на своем «Порше Кайен» он пытался проехать во двор дома 42, корпус 2, по Новочеркасскому проспекту, но навстречу попалась машина скорой помощи. Медики, не впечатлившись значительностью персоны на «Кайене», убеждали его принять в сторону, чтобы они могли доставить лежачего пациента в больницу. Алексей в энергичных выражениях попытался объяснить водителю, что тот не прав, а затем, пообещав: «Я найду тебя, чучело», плюнул на автомобиль скорой и уехал.

Видеоролик с записью инцидента разошелся по Сети, и уже на следующий день, 26 января, полицейские нашли Кононова и составили в отношении него два протокола об административных правонарушениях: за непредоставление преимущества в движении автомобилю со спецсигналом и за нечитаемые номерные знаки.

Ответ был дан немедленный и несимметричный. Первая его часть ещё логична: Кононов обжаловал полицейское наказание у мирового судьи. Заседание по его жалобе должно было состояться 6 февраля, но не состоялось. Потому что Алексей Кононов очутился в больнице в роли потерпевшего.

Вот что следует из его рассказа: вечером в субботу, 4 февраля, в квартале от дома на него напали двое злодеев, все в черном. Избили и отобрали золотую цепь длиной 60 сантиметров. Плетения «Фараон». Ущерб от утраты ювелирного изделия Кононов оценил в 240 тысяч рублей. Плюс заявление о телесных повреждениях в виде ушибов и подозрения на сотрясение головного мозга. В комментариях Кононова прессе фигурировали и некие телефонные звонки с требованием 300 тысяч рублей и приветами от «Романа Павловича», что, видимо, должно намекать на водителя скорой Романа Крылова.

Собеседники «Фонтанки» в полиции Красногвардейского района отмечают: «Чудной парень. Мы его не понимаем». К утру понедельника, 6 февраля, уже было понятно, что никакого уголовного дела о грабеже возбуждено не будет. Говорят, «потерпевший» перестарался, не ограничившись собственными показаниями и обеспечив парочку «очевидцев» нападения. Так что теперь речь идет не просто об отказе в возбуждении уголовного дела о грабеже. Всерьез рассматривается вопрос о возбуждении другого уголовного дела – о заведомо ложном доносе с фабрикацией доказательств, – а это уже до 6 лет лишения свободы.

Никто в полиции ничего не понимает. Наказание за непредоставление преимущества скорой помощи – три месяца лишения права управления автомобилем. Мистификации с нападением людей в черном, скорее всего, доведут до уголовного приговора.

Непонимания добавляет и личность Алексея Кононова. «Порше Кайен» и заявленная золотая цепь у молодого человека могут говорить о состоятельных родителях или серьезном бизнесе, но следов ни того, ни другого не заметно. Правда, в январе Кононов стал одним из учредителей ООО «А3». Чем занимается «А3», по телефону компании рассказать отказались.

В настоящее время материалы из полиции передаются в Следственный отдел СКР по Петербургу в Красногвардейском районе – ему подследственны дела о заведомо ложном доносе. «Фонтанка» проследит за результатом.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»