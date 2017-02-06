Трамп обругал все опросы с негативной оценкой его указов

Президент США Дональд Трамп 6 февраля в своем твиттере назвал фальшивыми все данные опросов, результаты которых говорят о недовольстве американцев его деятельностью.

«Любые негативные опросы являются фейковыми новостями, точно так же, как опросы CNN, ABC, NBC во время выборов. Прошу прощения, но люди хотят безопасности границ и строгой проверки (иммигрантов. – Прим. ред.)», — написал он.

Трамп также заявил, что большинство СМИ генерируют фейковые новости, чтобы маргинализовать его как политика.

«Я принимаю свои решения, главным образом опираясь на собранные данные, и все это знают. Некоторые СМИ публикуют ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ, чтобы столкнуть на обочину», — резюмировал президент (авторское оформление текста сохранено. – Прим. ред.).