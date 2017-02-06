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06.02.2017 16:05

В Турции произошло второе за сутки сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в турецкой провинции Чанаккале. Об этом сообщается 6 февраля на сайте Геологической службы США.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 9 км.

Его эпицентр располагался в 30 км к юго-востоку от города Эзине в провинции Чанаккале. Данные о возможных пострадавших и разрушениях проверяются властями.

Ранее у западного побережья Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Источник: "Газета.ру"


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