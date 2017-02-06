Петербуржец стал чемпионом Европы по парагребле

Петербуржец Евгений Борисов завоевал золото чемпионом Европы по гребле indoor (гребля на концептах) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Чемпионат Европы по rowingindoor (состязания по гребле, которые проходят не на открытой воде, а в помещении на специальных тренажерах) прошел в Париже. Северную столицу на соревнованиях представляли двое спортсменов с инвалидностью: участница Паралимпиады-2008, чемпионка мира по гребле indoor-2016 Валентина Жагот и призер всероссийских и международных турниров по парагребле Евгений Борисов.

Евгений в этой дисциплине на международных стартах выступал впервые, но показал блестящий результат – выиграл золото, обойдя конкурентов из Словакии и Польши и показав результат 1000м за 03:02,7. Валентине Жагот до призового места не хватило лишь 7 сотых секунды.

Спортсмены и команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарят всех, кто делал пожертвования, чтобы помочь гребцам отправиться на турнир.

Напомним, парагребцы не могли рассчитывать на финансовую поддержку петербургского комитета по физической культуре и спорту, так как эта дисциплина в российском паралимпийском спорте официального пока не зарегистрирована. Поэтому фонд обратился к горожанам с просьбой помочь собрать необходимую сумму для поездки на соревнования.

В кратчайшие сроки было собрано более 94 тысяч рублей. Из них 49 тысяч ушло на оплату поездки спортсменов во Францию, а на оставшиеся деньги, как рассказали в «ТОЧКЕ ОПОРЫ», в ближайшее время будут приобретены лекарства для сборной Санкт-Петербурга по парагребле.