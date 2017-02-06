Константин Райкин: У нас некрофильское государство

Народный артист РФ Константин Райкин, выступая в Филармонии им. Шостаковича с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…», дал характеристику родному Петербургу и российскому государству, сообщает 6 февраля "Росбалт".

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — сказал Райкин. Актер сожалеет, что в российском обществе «нет нравственной прививки», в результате мы все время наступаем на те же грабли: меняется власть, но не меняется суть.