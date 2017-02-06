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17:53 06.02.2017
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ФСБ: Погранзона на границе с Белоруссией не ограничит свободу пересечения границы
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17:23
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17:05
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17:00
«ДП»: Х5 Retail Group и «Магнит» откроют ещё 500 магазинов на Северо-Западе
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Суд поймал начальника жилищной инспекции Петербурга на подлоге
16:55
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Социологи предрекли победу Макрона во втором туре выборов президента Франции
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16:42
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16:30
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Петербуржец стал чемпионом Европы по парагребле
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15:09
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15:06
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06.02.2017 15:52

Константин Райкин: У нас некрофильское государство

Народный артист РФ Константин Райкин, выступая в Филармонии им. Шостаковича с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…», дал характеристику родному Петербургу и российскому государству, сообщает 6 февраля "Росбалт".

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», — сказал Райкин. Актер сожалеет, что в российском обществе «нет нравственной прививки», в результате мы все время наступаем на те же грабли: меняется власть, но не меняется суть.


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27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
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Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
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Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
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В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
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